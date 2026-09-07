أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» بنسبة 11.8% خلال شهر يوليو 2026 مقارنة بشهر يونيو 2026، حيث بلغت 37.6 مليار ريال خلال شهر يوليو مقابل 33.6 مليار ريال خلال شهر يونيو.

وبحسب النشرة، فإن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» ارتفعت بنسبة 26% على أساس سنوي، حيث بلغت 37.6 مليار ريال خلال شهر يوليو 2026 مقابل 29.8 مليار ريال خلال شهر يونيو 2025.

مبيعات الربع الثاني

وأكدت النشرة أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» ارتفعت بنسبة 3.1% خلال الربع الثاني 2026 مقارنة بالربع الأول عام 2026، حيث بلغت 101.4 مليار ريال خلال الربع الثاني عام 2026 مقابل 98.3 مليار ريال خلال الربع الأول 2026.

وأضافت النشرة أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» ارتفعت بنسبة 32.3% خلال الربع الثاني 2026 مقارنة بالفترة ذاتها عام 2025، حيث بلغت 101.4 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 76.6 مليار ريال خلال الربع الثاني 2025.

نقاط البيع

وأوضحت النشرة أن مبيعات نقاط البيع ارتفعت بنسبة 9.4% خلال شهر يوليو 2026 مقارنة بشهر يونيو 2026، حيث بلغت 59.7 مليار ريال خلال شهر يوليو مقابل 54.6 مليار ريال خلال شهر يونيو. تتوزع مبيعات نقاط البيع على قسمين هما، مبيعات «الهاتف الجوال» التي بلغت 34 مليار ريال خلال يوليو 2026 مقابل 30.8 مليار ريال خلال يونيو 2026، وكذلك مبيعات «البطاقات» التي بلغت 25.7 مليار ريال خلال يوليو 2026 مقابل 23.8 مليار ريال خلال يونيو 2026. مضيفة أن مبيعات نقاط البيع ارتفعت بنسبة 6.8% على أساس سنوي، حيث بلغت 59.7 مليار ريال خلال شهر يوليو 2026 مقابل 55.9 مليار ريال خلال شهر يوليو 2025.

وأشارت النشرة إلى أن مبيعات نقاط البيع انخفضت بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني عام 2026 مقارنة بالربع الأول عام 2026، حيث بلغت 170.1 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 178.8 مليار ريال خلال الربع الأول 2026. بلغت مبيعات «الهاتف الجوال» 95.9 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 99.7 مليار ريال خلال الربع الأول 2026، فيما بلغت مبيعات «البطاقات» 74.1 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 79.1 مليار ريال خلال الربع الأول 2026.