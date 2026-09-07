خيّمت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول نبأ وفاة الطالبة شهد أبو المجد، الطالبة بكلية الطب، بمدينة الزقازيق متأثرة بمضاعفات أعقبت خضوعها لجراحة تكميم المعدة.

وكانت الطالبة قد دخلت لإجراء جراحة تكميم المعدة، قبل أن تتدهور حالتها الصحية عقب العملية، وتنتهي بوفاتها.

حزن شديد

وانتشرت خلال الساعات الماضية منشورات نعي وتعازٍ حارة للطالبة وأسرتها، عبّر خلالها أصدقاؤها ومعارفها عن حزنهم الشديد لفقدانها، داعين لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان.

وتضمنت بعض المنشورات المتداولة اتهامات لطبيب جراح بإجراء عمليات تكميم المعدة بأسعار منخفضة، معتبرين أن السعي لتحقيق الربح من خلال تقديم عروض بأسعار زهيدة لا ينبغي أن يكون على حساب سلامة المرضى، مطالبين الجهات المختصة بفحص الواقعة والتحقيق في ملابسات وفاة الطالبة.

مطالبات بإحالة للمحاكمة

وتضمنت منشورات أخرى مطالبات بوقف الطبيب عن ممارسة عمله وإحالته للمحاكمة، مع الإشارة إلى مزاعم بأن الطالبة ليست أول حالة تتعرض لمضاعفات أو وفاة عقب الخضوع لعمليات أجراها الطبيب.

وتطالب أسرة الطالبة بكشف ملابسات ما حدث وتحديد السبب الطبي للوفاة، ومعرفة ما إذا كانت هناك أخطاء أو مضاعفات مرتبطة بالعملية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود أي تقصير أو مخالفة.