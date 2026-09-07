علمت «عكاظ» من مصادرها أن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يجري الفحوصات النهائية للمدافع الغامبي أبوبكر سيدي كينتيه، تمهيداً لمنحه الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال اليومين القادمين، بعد اقترابه من إنهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي.



وبحسب المصادر، تعرض سيدي للإصابة خلال معسكر الأهلي الخارجي، إذ أثبتت الفحوصات الطبية إصابته في وتر العضلة الأمامية، وهي من الإصابات التي تحتاج إلى فترة علاج وتأهيل أطول مقارنة بإصابة العضلة نفسها.



وأوضحت المصادر أن فترة علاج اللاعب وتأهيله امتدت لنحو ثمانية أسابيع، وسط متابعة من الجهاز الطبي للتأكد من اكتمال جاهزيته قبل السماح له بالعودة إلى التدريبات الجماعية، تفادياً لتجدد الإصابة.



وكان الأهلي تعاقد مع المدافع الغامبي، البالغ من العمر 19 عاماً، قادماً من ترومسو النرويجي بعقد يمتد لنحو خمسة مواسم، إلا أن الإصابة التي تعرض لها خلال فترة الإعداد حرمته من تسجيل ظهوره الرسمي الأول بقميص الفريق حتى الآن.



ومن المنتظر أن تحدد الفحوصات الحالية موعد انتظام سيدي في التدريبات الجماعية، على أن يتم تجهيزه تدريجياً للمشاركة في المباريات، وفقاً لمدى استجابته واكتمال جاهزيته البدنية والفنية.