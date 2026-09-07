أثار نجم بوكا جونيورز السابق، كارلوس تيفيز، موجة واسعة من الاهتمام بعدما كشف أنه حصل على موافقة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو للظهور معًا في فريق واحد خلال مباراة اعتزاله المقررة في ديسمبر 2026 على ملعب (لا بومبونيرا) في بوينس آيرس، في حدث يُتوقع أن يكون من أكثر المناسبات الكروية استثنائية في السنوات الأخيرة.

وأوضح تيفيز أنه لطالما حلم برؤية النجمين الأسطوريين إلى جانب بعضهما، مؤكّدًا أنه تواصل معهما شخصيًا وطلب مشاركتهما في مباراة الوداع، وأن كليهما وافق دون تردد. وقال: «لطالما رغبت في رؤية كريستيانو وليو في فريق واحد… إنهما أعظم لاعبين في التاريخ».

وتحمل المشاركة طابعًا خاصًا لتيفيز، الذي جمعته علاقة ميدانية بكل من ميسي ورونالدو؛ إذ لعب إلى جانب الأول في منتخب الأرجنتين، وإلى جانب الثاني خلال فترته مع مانشستر يونايتد. ومن شأن ظهور الثنائي بقميص واحد أن يمنح الجماهير فرصة نادرة لرؤية أبرز نجوم جيلهم يتقاسمون الملعب في مناسبة استعراضية قد لا تتكرر.

الحدث المنتظر يفتح الباب أمام لحظة تاريخية تجمع اسمين شكّلا ملامح كرة القدم الحديثة، ويحوّل مباراة اعتزال تيفيز إلى احتفالية عالمية تتجاوز حدود النادي والمدينة.