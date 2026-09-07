أنهى نادي الاتحاد إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، قادمًا من الاتفاق في صفقة انتقال حر، ليمثّل صفوف العميد لمدة موسم رياضي واحد حتى صيف 2027. 5857



وأعلن النادي عبر حسابه في منصة «إكس» مساء الأحد، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، ضم اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، بعد أن اجتاز الفحوصات الطبية في دبي.



ويمتلك فينالدوم خبرة كبيرة في دوري روشن، إذ لعب لنادي الاتفاق بين عامي 2023 و2026، وشارك في 96 مباراة ضمن دوري المحترفين سجّل خلالها 36 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة، فيما خاض 101 مباراة بمختلف المسابقات بقميص الاتفاق سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 17. 58575300



وسبق للنجم الهولندي تمثيل أندية باريس سان جيرمان وليفربول وروما ونيوكاسل، وحقق ألقاب دوري أبطال أوروبا والبريميرليج والدوري الفرنسي، كما خاض 96 مباراة دولية مع منتخب هولندا. 58575300



ويأتي التعاقد مع فينالدوم في اللحظات الأخيرة من الميركاتو، ضمن تحركات الاتحاد لتعزيز خط الوسط، بعد تعثر مفاوضاته مع الجزائري أنيس حاج موسى بسبب اشتراط ناديه تقديم ضمانات بنكية.