أُسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية في السعودية، بعد يوم أخير شهد نشاطاً ملحوظاً، إذ أعلنت الأندية سلسلة من الصفقات شملت تدعيم الصفوف وتبادل اللاعبين بين أندية دوري روشن والدرجات المختلفة، إلى جانب استقطاب أسماء أجنبية جديدة، ليصل عدد صفقات اليوم الختامي إلى 20 صفقة رسمية.



وجاءت أبرز تحركات اليوم الأخير على النحو التالي:



• مراد خضري من الوحدة إلى الشباب



• ريكاردو ماتياس من الأهلي إلى الشباب



• عبدالله هوساوي من الشباب إلى النجمة



• مامادو سنغاري إلى مانشستر سيتي تحت 21 من القادسية



• فينالدوم إلى الاتحاد



• إبراهيما ديابي من سيركل بروج إلى الأهلي



• سعيد باعطية من الفتح إلى الأهلي



• فواز الصقور من الاتحاد إلى الخليج



• فهد الرشيدي من التعاون إلى الخليج



• ياغو سوزا من أمريكا مينيرو إلى الفيحاء



• تركي الجعدي من التعاون إلى الفيحاء



• علي الحسن من النصر إلى الفتح



• حسام الصادق من اتحاد تواركة إلى الفتح



• فارس الغامدي من الاتفاق إلى التعاون



• إبراهيم محنشي من القادسية إلى التعاون



• ناصر الهليل من النجمة إلى التعاون



• عمار اليهيبي من القادسية إلى أبها



• ماتيو بوريل من الاتحاد إلى أبها



• بيدرو هنريكي إلى الاتفاق



• عبدالإله هوساوي من الاتحاد إلى الاتفاق



وبذلك يغلق الميركاتو الصيفي أبوابه بعد فترة شهدت تنافساً كبيراً بين الأندية لتعزيز قوائمها قبل انطلاق الموسم، فيما كانت الساعات الأخيرة حافلة بالإعلانات الرسمية التي غيّرت وجه العديد من الفرق قبل صافرة البداية. ‏