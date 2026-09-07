أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم في صفقة انتقال حر، بعد أكثر من شهرين من انتهاء عقده مع الاتفاق.

عقد لمدة موسم واحد

وذكر الاتحاد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أنه تعاقد مع فينالدوم لمدة موسم رياضي واحد.

وكان اسم فينالدوم قد ارتبط بإمكانية الانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي لتعويض رحيل إنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي، إلا أن الصفقة لم تتم، ليواصل اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً مسيرته في الدوري السعودي.

أرقام فينالدوم مع الاتفاق

وخلال ثلاثة مواسم بقميص الاتفاق، شارك فينالدوم في 101 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 38 هدفاً، وقدم 17 تمريرة حاسمة.