فيورنتينا يُعلن إقالة مدربه فابيو غروسو

أعلن نادي فيورنتينا إقالة مدربه فابيو غروسو بعد انطلاقة كارثية في الموسم الجديد لمسابقة الدوري الإيطالي 2026-2027.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «قرر نادي فيورنتينا إعفاء فابيو غروسو من مهامه كمدرب للفريق الأول للرجال اعتباراً من اليوم».

3 هزائم متتالية

وتلقى فيورنتينا ثلاث هزائم متتالية في مسابقة الدوري الإيطالي، آخرها أمام تورينو (السبت) الماضي بهدفين مقابل هدف، ليتذيل الفريق جدول الترتيب دون رصيد.



أبرز المرشحين

وبحسب صحيفة «لاغازيتا» الإيطالية، سيُعلن فيورنتينا عن خليفة غروسو خلال الساعات القادمة، ويُعد باولو فانولي ورافاييلي بالادينو أبرز المرشحين لتولي المهمة، إلى جانب ألبيرتو جيلاردينو وتياغو موتا، فيما يبرز اسم مدرب الاتحاد السابق سيرجيو كونسيساو كخيار أجنبي محتمل.