اختارت عارضة الأزياء إيرينا شايك إطلالة أرشيفية جريئة خلال حضورها فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي 2026، إذ ظهرت على السجادة الحمراء لفيلم The Echo Chamber بفستان أسود من أرشيف Dolce&Gabbana يعود إلى مجموعة ربيع وصيف 2003.

جاء الفستان بقصة ضيقة بطول متوسط، تبدو للوهلة الأولى كلاسيكية وهادئة، قبل أن تكشف تفاصيله الجانبية تصميماً أكثر جرأة؛ إذ امتدت الأربطة على طول الخصر والورك، تاركة مساحات من البشرة مكشوفة، في إشارة واضحة إلى جمالية الـBondage التي اشتهرت بها مجموعة الدار في بدايات الألفية.

وتعود القطعة إلى واحدة من المجموعات الأيقونية لـDolce&Gabbana، التي مزجت بين روح الـpunk وإيحاءات أسلوب الـS&M، وكانت العارضة البرازيلية جيزيل بوندشن قد ظهرت بالتصميم نفسه على منصة العرض عام 2003.

أما شايك، فاختارت تقديم القطعة بروح أكثر عصرية، مع الحفاظ على قوتها البصرية، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ومكياج عيون حاد بأسلوب Cat Eye، لتمنح الإطلالة طابعاً أكثر حدة وأناقة.