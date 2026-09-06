تحولت رحلة كان يفترض أن تنتهي بعودة آمنة إلى مأساة دامية، بعدما هوت حافلة تقل عشرات الأشخاص من منحدر صخري في جزيرة فوغو بالرأس الأخضر، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا، غالبيتهم من الأطفال والمراهقين.

وأعلن مسؤول محلي، الأحد، أن الحادثة وقعت السبت، فيما أصيب 8 أشخاص آخرين، بعضهم في حالة حرجة، وفقًا لما أفاد به ممثل إدارة الحماية المدنية في بلدية ساو فيليبي خوسيه كانوتو في بيان صحفي نقلته وكالة فرانس برس.

وكانت الحافلة تقل 32 شخصًا أثناء عودتهم إلى مدينة ساو فيليبي عقب جولة عندما انحرفت عن الطريق وسقطت من جرف صخري يبلغ ارتفاعه نحو 30 مترًا، قبل أن تستقر في وادٍ صخري يصعب الوصول إليه، بحسب السلطات المحلية.

وأثارت الحادثة حالة من الحزن في المنطقة، خصوصًا مع ارتفاع عدد الضحايا بين الأطفال والمراهقين، فيما أشارت الإذاعة الرسمية في الرأس الأخضر «Radio de Cabo Verde» إلى أن مراسم دفن جميع الضحايا ستقام اليوم.

وتواصل السلطات المحلية متابعة ملابسات الحادثة للوقوف على أسباب انحراف الحافلة وسقوطها في المنطقة الوعرة.