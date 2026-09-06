لم تكن عطلة عائلية في أحد المنتجعات الساحلية بمدينة ألانيا التركية سوى دقائق قليلة قبل أن تتحول إلى مأساة، بعدما أنهى رجل في التاسعة والثلاثين من عمره حياته إثر قفزة في مياه ضحلة، في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة داخل الفندق.

ولقي عارف إرمان، وهو أب لثلاثة أطفال وينحدر من منطقة صبنجة بولاية سكاريا، مصرعه أثناء قضائه عطلته في أحد الفنادق بمنطقة كوناقلي في ألانيا، التابعة لولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام تركية، اقترب إرمان من حافة البحر ونظر إلى المياه، قبل أن يبتعد خطوات إلى الخلف، ثم اندفع بسرعة متجاوزاً الحاجز الواقي وقفز برأسه إلى البحر، رغم وجود لافتات تحذر من خطورة القفز في المكان.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحادثة، فيما كشفت التقارير أن عمق المياه في النقطة التي قفز إليها لم يكن يتجاوز نحو 50 سنتيمتراً، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

وعلى الفور، سارع أحد المنقذين الموجودين على الرصيف إلى القفز وانتشال إرمان من المياه، قبل أن يقدم له الإسعافات الأولية، ثم جرى نقله بواسطة فرق الطوارئ إلى المستشفى في حالة حرجة.

ورغم محاولات الأطباء إنقاذ حياته، فارق إرمان الحياة متأثراً بإصاباته.

ونُقل جثمانه لاحقاً إلى مسقط رأسه في صبنجة، حيث وُوري الثرى، بينما تواصل السلطات التركية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادثة وتفاصيلها.