لم تكن إطلالة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدى وصوله إلى ولاية نيوجيرسي عادية هذه المرة، إذ لفت شعره الأنظار قبل أن يلتفت المتابعون إلى أي تفاصيل أخرى في ظهوره، بعدما بدا بلون أكثر قتامة من درجته الأشقر المعتادة، الأمر الذي أشعل موجة من التعليقات والتكهنات على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر ترمب، البالغ من العمر 80 عامًا، الجمعة أثناء نزوله من طائرة الرئاسة «إير فورس وان» في مطار موريستاون بولاية نيوجيرسي، قبل أن يتوجه إلى ناديه للغولف في بيدمينستر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وسرعان ما تحولت إطلالة الرئيس إلى مادة للنقاش عبر الإنترنت، حيث أعاد تغير لون شعره إلى الواجهة التكهنات القديمة التي رافقت مظهره لسنوات، لاسيما الجدل حول طبيعة تسريحته وما إذا كان يعتمد على شعر مستعار.

وكتب الصحفي آرون روبار عبر منصة «إكس»: «ما الذي يحدث في العالم مع شعر ترمب؟»، بينما اختار المحامي الناقد جورج كونواي السخرية من التغيير، في إشارة إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي.

ولم تقتصر التعليقات على السخرية، إذ شبّه بعض المتابعين الإطلالة الجديدة بالممثل الإيرلندي بيرس بروسنان، الذي اشتهر بتجسيد شخصية العميل جيمس بوند، فيما علقت الصحفية مولي جونغ فاست قائلة إن ترمب أصبح الآن «أسمر الشعر».

وكان ترمب قد تطرق في وقت سابق إلى الجدل المستمر حول شعره، مدافعًا عن نفسه خلال خطاب في حديقة الورود بالبيت الأبيض، قائلًا: «لسنوات، اضطررت إلى تحمل قول الناس: إنه يرتدي شعرًا مستعارًا. أنا لا أرتدي شعرًا مستعارًا».

وظهر ترمب في أحدث إطلالاته مرتديًا بدلة بحرية وربطة عنق صفراء، فيما واصل تحيته للصحفيين قبل مغادرة المطار، بينما ظل شعره المختلف محور الاهتمام على منصات التواصل.