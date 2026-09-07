دخلت المواجهة مع مليشيا الحوثي منعطفاً جديداً، بعدما أعلن مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن سمير الصبري، بحسب التلفزيون الحكومي، أن قرار تحرير صنعاء اتُخذ وأن الأمر حُسم، في تطور لافت يتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية واتساع رقعتها، فيما أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح أن كافة الجبهات باتت «مسرح عمليات واحداً»، وسط تكثيف الضربات الجوية والتحركات الميدانية ضد مواقع الميليشيا في عدد من المحافظات.

ويعكس الإعلان عن حسم قرار تحرير العاصمة صنعاء تحولاً في الخطاب العسكري اليمني، بالتزامن مع تأكيدات برفع الجاهزية وتوحيد مسارات المواجهة، واستمرار العمليات ضد الحوثيين في البيضاء ومأرب والجوف والساحل الغربي.

مساعد وزير الدفاع: القرار اتُخذ والأمر حُسم

وأكد مساعد وزير الدفاع اليمني، بحسب ما نقله التلفزيون الحكومي اليمني، أن «القرار لتحرير صنعاء تم اتخاذه وحُسم الأمر»، في واحد من أكثر التصريحات وضوحاً بشأن وجهة العمليات العسكرية المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تطورات متسارعة تشهدها جبهات القتال، مع تحركات عسكرية وضربات جوية تستهدف مواقع وتجمعات للحوثيين، ورفع مستوى الاستعداد في عدد من المحاور.

طارق صالح: كل الجبهات مسرح عمليات واحد

وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح أن «كافة الجبهات مسرح عمليات واحد»، في إشارة إلى تكامل الجبهات وتوحيد الجهد العسكري في مواجهة مليشيا الحوثي.

ويكتسب تصريح صالح أهمية مع اتساع رقعة المواجهات والتحركات العسكرية، خصوصاً في ظل مؤشرات على تنسيق العمليات بين مختلف القوات والتشكيلات المناهضة للحوثيين.

البيضاء.. القوات على مشارف ذي ناعم

ميدانياً، أكد متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوات باتت على مشارف ذي ناعم في محافظة البيضاء، وأنها مستعدة لدخولها، فيما شهدت المحافظة عمليات جوية مكثفة ضد مواقع الحوثيين.

ونفذ الطيران الحربي اليمني نحو 25 غارة استهدفت مواقع حوثية في البيضاء، في وقت أكد قائد القوات الجوية اليمنية أن المزيد من الطلعات الجوية ستُنفذ لدعم القوات البرية، مشيراً إلى أن الطيران المسيّر بات سلاحاً مهماً في المعارك.

تصعيد حوثي في مأرب والمخا

وتزامنت التحركات العسكرية مع تصعيد حوثي، إذ أفادت تقارير باستهداف مركز للنازحين في مأرب بصاروخ باليستي، ما أسفر عن مقتل طفلين، إضافة إلى استهداف محيط مستشفى في المخا.

كما أعلنت القوات اليمنية أن ميليشيا الحوثي عاودت استهداف المخا بصاروخ باليستي، فيما صدرت توجيهات بعدم استخدام عدد من الطرق والمحاور في مأرب والجوف، في ظل تطورات العمليات العسكرية.