أعلن محافظ البيضاء الشيخ ناصر السوادي انطلاق العملية العسكرية لتحرير المحافظة من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مؤكداً استعادة مناطق إستراتيجية مهمة وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط فرار جماعي لعناصرها.



وأوضح السوادي في تصريح خاص إلى «عكاظ» أن قوات العمالقة والمقاومة تمكنت من السيطرة الكاملة على منطقتي «المجريش» و«ذا مخشب» بمديرية الزاهر بعد دحر المواقع المتقدمة للمليشيا، مشيراً إلى أن القوات تواصل تقدمها الميداني بثبات ونوعية باتجاه مركز مديرية الزاهر ومديرية «ذي ناعم».



ولفت محافظ البيضاء إلى أن صفوف مليشيا الحوثي شهدت انهيارات واسعة وفراراً جماعياً لفلولها باتجاه مركز المحافظة تحت ضربات القوات المشتركة وإسناد مباشر ومكثف من مقاتلات سلاح الجو اليمني. وأشاد المحافظ بالقوات المسلحة اليمنية ومستوى التجهيز والقدرات والتطوير الذي أظهرته في العمليات ونجحت في قهر الحوثي وهزيمته، مبيناً أن الشعب اليمني قادر على الدفاع عن مقدراته والتخلص من بطش الحوثي والمشروع الإيراني المدمر. وأكد السوادي أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تحرير كل شبر في اليمن.