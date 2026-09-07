وسط تزايد خسائر المليشيا الحوثية في الجبهات، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم (الإثنين)، مليشيات الحوثي الإرهابية باختيار طريق التصعيد ورفض كل مبادرات السلام، محملاً إياها مسؤولية عواقب مغامراتها.



وأكد العليمي في رسالة تهنئة للقوات المسلحة بالنجاحات التي تحققت، أن القوات المسلحة ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها.



ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بانتصارات القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، ومكاسبها الميدانية الجديدة التي تحققت في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وبما أظهرته من بسالة واقتدار في التصدي لتصعيد المليشيا الحوثية الإرهابية وانتزاع زمام المبادرة على الأرض.



واطلع العليمي خلال اتصال بالقادة العسكريين والميدانيين في مختلف الجبهات، على مستجدات العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وإجراءات تثبيت وتأمين المناطق المحررة، والحاجات اللازمة لمواصلة أداء المهام العسكرية بكفاءة ومسؤولية، مشيداً بما تحقق من مكاسب ميدانية مهمة خلال الساعات الأخيرة.



وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، والتعامل الحازم مع التهديدات المعادية وفق قواعد الاشتباك وأفضل المعايير المهنية والقانونية المعتمدة.

قوات الجيش اليمني تتمركز في المناطق المحررة في محافظة البيضاء.

ولفت إلى أن القوات المسلحة أثبتت في هذا الاختبار قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، مشيداً بالالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة، والمواقف المسؤولة للقوى السياسية والاجتماعية، ومنابر الفكر والوعي، ووسائل الإعلام، وكافة الفاعلين الوطنيين، الذين أظهروا إصراراً متزايداً على إنهاء عبث المليشيا، وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة مشروع المليشيات.



واتهم الحوثي بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الممرات المائية الدولية قائلاً: «إن رفض المليشيا قرارات الشرعية الدولية، لن يمنحها حق فرض الأمر الواقع على اليمنيين، أو تعطيل جهود استعادة مؤسساتهم الوطنية، وتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الممرات المائية وسلاسل إمداد التجارة العالمية».



ودعا القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية المواطنين في مناطق العمليات إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها القوات المسلحة والسلطات المختصة تباعاً، حفاظاً على سلامتهم، وتيسيراً لإجراءات تأمين المناطق، مؤكداً أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتسهيل وصول المساعدات وإغاثة النازحين، ستظل في صميم واجبات الدولة وقواتها المسلحة.



ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجهات المختصة بمواصلة رعاية أسر الشهداء، وتوفير العلاج والرعاية اللازمة للجرحى، والوفاء بحقوقهم المكفولة، باعتبار ذلك واجباً دستورياً وأخلاقياً لا يقبل التهاون أو التأخير.

الماطري

من جهة أخرى، كشفت مصادر موثوقة عن مقتل قائد القوات الخاصة في المليشيا الحوثية أبوحسين الماطري في معارك الساعات الماضية بالساحل الغربي لليمن، مؤكدة أن الماطري ينتمي إلى محافظة صعدة ومتورط في عدد من الجرائم والزج بالأطفال في محارق الموت.