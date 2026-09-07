قدم البولندي مارسين بولكا حارس مرمى فريق نيوم نفسه نجماً أول لمواجهة نيوم والهلال التي كسبها نيوم بهدفين دون رد ليوقف سلسلة الهلال بعدم الخسارة، ونجح بولكا في أن يقف سداً منيعاً أمام المحاولات الزرقاء كافة للعودة بالنتيجة، ليكون الاسم الأكثر تداولاً في هذه الليلة.



وكان مارسين بولكا قد انتقل إلى صفوف نيوم في صيف 2025 قادماً من نيس الفرنسي بعد مسيرة مميزة مع النادي الفرنسي خلال الفترة من 2022 إلى 2025، شارك في 89 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 30 مباراة، واستقبل 97 هدفاً.



وغاب بولكا عن نيوم قرابة 7 أشهر في الموسم الماضي إثر تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة في سبتمبر 2025، ما جعله يشارك في 6 مباريات فقط في الموسم الماضي، قبل أن يعود بقوة هذا الموسم ويشارك بصفة أساسية مع الفريق.