أدانت منظمة «سياج» لحماية الطفولة -بأشد العبارات- استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مخيماً للنازحين في محافظة مأرب اليمنية، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة نحو 15 نازحاً، بينهم 8 أطفال.

وأفاد شهود بأن مليشيا الحوثي استهدفت، أمس (الإثنين)، مخيم النازحين في مديرية رغوان بصاروخ بالستي، ما أدى إلى مقتل طفلين يبلغان من العمر 5 و7 أعوام، وإصابة نحو 15 آخرين.

انتهاكات متصاعدة

وقالت المنظمة إن الجريمة تأتي في سياق انتهاكات متصاعدة بحق المدنيين والأطفال في اليمن، بالتزامن مع حملة واسعة لتجنيد آلاف الأطفال واليافعين من مناطق سيطرة الجماعة، والزجّ بهم في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز ومأرب والبيضاء ومريس والجوف وغيرها.

وأشارت إلى استمرار التوسع في زراعة الألغام الفردية، خصوصاً في محافظة الحديدة، فضلاً عن تهجير مئات الأسر اليمنية قسراً في محافظتي تعز والحديدة.

محاسبة المرتكبين

ودعت منظمة «سياج» إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات، وحماية الأطفال والمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن استهداف مخيمات النازحين والانتهاكات المرتكبة بحقهم.