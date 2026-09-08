افتتح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، أعمال «الملتقى الدولي للإعجاز العلمي في القرآن والسُّنة» في مقر الرابطة بمكة المكرمة، وذلك بحضور جمْع من علماء العالم الإسلامي ذوي الاختصاص والتميز في دراسات وبحوث الإعجاز العلمي.

‏وفي سياق الملتقى، أطلق «موسوعة رابطة العالم الإسلامي للإعجازِ العلميّ في القرآن والسُّنة»، وهي أول موسوعةٍ علميةٍ رقميةٍ تفاعليةٍ في مجالِها، متاحة بـ10 لغاتٍ.

‏وتضمُ الموسوعة 500 بحثٍ علمي مُحكَّم، في 7,500 صفحة موزعة على 15 مجلدًا، موثَّقة بـ2,000 صورة علمية عالية الدِّقة، و2,000 مقطع علمي قصير عالي الجودة، و4,000 رابطٍ لمواقع إلكترونيةٍ علمية رصينة، ومجلات علمية مُحكَّمة.

‏وفي ختام التدشين، كرَّم العيسى عددًا من العلماء الذين أسهموا بجهودٍ علميةٍ متميزةٍ في بحوث الإعجاز العلمي ودراساتِه.