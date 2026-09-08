تستكمل مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين مساء اليوم (الثلاثاء)، بأربع مواجهات، تبدأ بلقاء الاتفاق والفيصلي الساعة 6:30 مساءً، على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، ثم الحزم والتعاون الساعة 6:55 مساءً، على ملعب نادي الحزم بالرس، وتختتم بمباراتَي القادسية والأهلي الساعة 9:00 مساءً، في الخبر، والاتحاد والفيحاء الساعة 9:00 مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

يدخل الاتفاق المواجهة بعد انتصاره الثمين أمام فريق أبها بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة، ويواجه الفيصلي الذي تعادل مع الحزم دون أهداف في الجولة الماضية.

فيما تقام مواجهة الحزم والتعاون بين فريقين يبحثان عن انتصار مهم لتحسين وضعهما في جدول الترتيب، الحزم خرج بتعادل سلبي أمام الفيصلي في الجولة الخامسة، بينما تعادل التعاون مع الفتح دون أهداف في الجولة الماضية.

وتتجه الأنظار لمواجهة القادسية والأهلي التي تعد الأبرز بين مواجهات الليلة، خصوصاً أن القادسية يدخلها وهو في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

الفريق القدساوي يقدم بداية قوية، ويملك فريقاً قادراً على الضغط والتحوّل بسرعة، بينما يدخل الأهلي بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على الرياض بخماسية نظيفة في الجولة الخامسة، عقب خسارتين متتاليتين أمام الخلود والهلال.

وستتواصل الإثارة بمواجهة الاتحاد والفيحاء، إذ يدخل العميد المواجهة منتشياً بفوزه على النصر 2-1 في الجولة الخامسة، في مباراة تألق خلالها جورج إيلينيخينا وسجل هدفَي فريقه واحتل الاتحاد بعد الجولة الخامسة المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

أما الفيحاء، فيدخل المباراة بعد تعادل مثير 2-2 أمام الخلود، وقبلها كان قد فاز على أبها 3-2، ما يؤكد امتلاكه قدرة هجومية جيدة، لكنه يعاني من استقبال الأهداف.

الاتحاد يبدو المرشح الأقوى على الورق، خصوصاً مع عاملَي الأرض والمعنويات بعد إسقاط النصر. التحدي أمام الفيحاء سيكون إيقاف عوار وبيرجوين وإيلينيخينا، وعدم ترك مساحات في العمق. وفي المقابل، يستطيع الفيحاء إزعاج الاتحاد إذا نجح في نقل الكرة بسرعة واستغلال المساحات خلف الظهيرين.