أكد مدرب نيوم كريستوف غالتييه، أن الانضباط الدفاعي والالتزام بالخطة والجهد الجماعي كانت من أبرز عوامل تفوق فريقه أمام الهلال، مشيداً بالعقلية والطموح اللذين أظهرهما اللاعبون خلال المواجهة.



وقال غالتييه عقب المباراة التي كسبها بنتيجة 2-0: «واجهنا فريقاً مميزاً جداً، خصوصاً على المستوى الهجومي، لكننا قدمنا في المقابل أداءً دفاعياً ممتازاً، واللاعبون التزموا بالخطة بالشكل الذي طلبناه منهم».



وأضاف: «لم يكن هناك ضغط علينا، فالضغط كان على الهلال لمواصلة الهجوم والبحث عن التسجيل، وهذا منحنا فرصة لتنفيذ أسلوبنا بالشكل المطلوب».



وأشار إلى أن الأداء الجماعي كان أحد أبرز عوامل التفوق، موضحاً: «ما شاهدناه اليوم كان مجهوداً جماعياً من جميع اللاعبين، ونجحنا في خلق الفرص والاستفادة منها».



وتطرق غالتييه إلى العمل الذي يقوم به الفريق على الجوانب التكتيكية، موضحاً أن الجهاز الفني يعتمد بشكل كبير على التدريبات والاجتماعات بالفيديو، من أجل دراسة التفاصيل الفنية والعمل على تمركز اللاعبين وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة، إلى جانب التركيز على الكرات العالية والهوائية.



وأكد غالتييه أن الفريق يواصل التطور والنضج مع مرور المباريات، متمنياً أن يحافظ اللاعبون على العقلية والطموح نفسيهما خلال المرحلة القادمة.



وتحدث مدرب نيوم عن خبرته السابقة في خوض المواجهات الكبرى، وقال: «دائماً من الجميل التحضير لمباراة من هذا النوع، لكن في يوم المباراة يجب أن تكون مستعداً لتقديم كل شيء من أجل الفوز».



وأضاف: «عندما تواجه الهلال، الذي يُعد من أفضل الفرق في آسيا، فأنت بحاجة إلى قدر كبير من التوفيق، لكن هذا التوفيق يأتي أيضاً من المجهود الكبير الذي يقدمه اللاعبون داخل الملعب».



كما أشاد غالتييه بأحد أعضاء جهازه الفني والدور الذي يؤديه مع الفريق، مؤكداً أنه يعمل بشكل كبير، ويحرص على الاستماع والملاحظة والتعرف بصورة دقيقة على منهجية الجهاز الفني وأسلوب اللعب الذي يسعى الفريق إلى تطبيقه.



وأوضح أن معرفته الكبيرة بالدوري السعودي وفرقه ولاعبيه، وخصوصاً اللاعبين المحليين، تمثل إضافة مهمة للجهاز الفني، إذ يقدم معلومات مهمة تساعد في دراسة المنافسين والتحضير للمباريات.



وأشار غالتييه إلى أن دوره لا يقتصر على الجانب الفني والمعلوماتي فقط، بل يمتد إلى الجانب المعنوي، لما ينقله من طاقة إيجابية إلى اللاعبين، خصوصاً العناصر الشابة في الفريق، وهو ما اعتبره أمراً مهماً في عملية تطويرهم ومساعدتهم على الاندماج والتقدم.



وأشاد غالتييه بالعقلية التي ظهر بها فريقه، موضحاً أنه قال للاعبين قبل المباراة إنه ليس لديهم ما يخسرونه، بل لديهم كل شيء من أجل كسب المواجهة، وهو ما انعكس على أدائهم.



واختتم مدرب نيوم حديثه بالتأكيد على أهمية البناء على هذا الانتصار، متمنياً أن يمنح الفوز اللاعبين مزيداً من الثقة والطموح، خصوصاً العناصر الشابة، وأن يساعد الفريق على مواصلة التطور وتقديم مستويات إيجابية في منافسات الدوري.