شدد‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬عكاظ‮»‬‭ ‬والمشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سعودي‭ ‬جازيت‮»‬‭ ‬جميل‭ ‬الذيابي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الصحافة‭ ‬السعودية‭ ‬أدت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الوعي‭ ‬الوطني‭ ‬ومواكبة‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والتحولات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬السعودية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مسؤولية‭ ‬الإعلام‭ ‬تتضاعف‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬اتساع‭ ‬الفضاء‭ ‬الرقمي‭ ‬وتسارع‭ ‬تداول‭ ‬المعلومات‭ ‬وانتشار‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وأوضح،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬الأمن‭ ‬والتاريخ‮»‬‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬أن‭ ‬قراءةً‭ ‬أعمق‭ ‬لمسيرة‭ ‬الأمن‭ ‬والنماء‭ ‬تُظهر‭ ‬كيف‭ ‬أسهمت‭ ‬الصحافة‭ ‬السعودية‭ ‬—‭ ‬منذ‭ ‬عهد‭ ‬الأفراد‭ ‬حتى‭ ‬عصر‭ ‬المؤسسات‭ ‬—‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬وإبراز‭ ‬منجزات‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الصحافة‭ ‬شريك‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وأن‭ ‬قوة‭ ‬تأثيرها‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬استقاء‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬الموثوقة‭.‬

المعلومة‭ ‬الأمنية‭..‬المسؤولية‭ ‬قبل‭ ‬الأسبقية

وأشار‭ ‬الذيابي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المعلومة‭ ‬الأمنية‭ ‬يتطلب‭ ‬قدراً‭ ‬عالياً‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬والتوازن،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬نشر‭ ‬كل‭ ‬معلومة‭ ‬بصورة‭ ‬فورية‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المتابعة‭ ‬والتحري‭ ‬والإجراءات‭ ‬الأمنية‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحفية‭ ‬والجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬والمصادر‭ ‬الرسمية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬وصول‭ ‬المعلومة‭ ‬الدقيقة‭ ‬إلى‭ ‬المجتمع،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬ثلاثية‭ ‬‮«‬الأسبقية‭ ‬والمسؤولية‭ ‬والموضوعية‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬المسؤولية‭ ‬والموضوعية‭ ‬أصبحتا‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سرعة‭ ‬انتشار‭ ‬الأخبار‭.‬

وأكد،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحقيقة‭ ‬هي‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬مواجهة‭ ‬الشائعات‭ ‬والمعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬تبدأ‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬المصادر‭ ‬الموثوقة،‭ ‬وعدم‭ ‬ترك‭ ‬فراغ‭ ‬معلوماتي‭ ‬يسمح‭ ‬بانتشار‭ ‬الأخبار‭ ‬غير‭ ‬الدقيقة‭.‬

رؤية‭ ‬2030‭.. ‬توثيق‭ ‬المنجز‭ ‬وصناعة‭ ‬الوعي

لفت‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬‮«‬عكاظ‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030،‭ ‬أحدثت‭ ‬تحولات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ورفعت‭ ‬حضور‭ ‬المملكة‭ ‬وتأثيرها‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬على‭ ‬الصحافة‭ ‬مسؤولية‭ ‬توثيق‭ ‬المنجز‭ ‬الوطني‭ ‬وتفسير‭ ‬أبعاده،‭ ‬لا‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بنقل‭ ‬الأرقام‭ ‬أو‭ ‬الإشادة‭ ‬بها‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬باتت‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬الملفات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والرياضية‭ ‬والثقافية‭ ‬والسياحية‭ ‬الكبرى،‭ ‬مستشهداً‭ ‬بمكانتها‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين،‭ ‬وحضورها‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الدولي،‭ ‬واستضافتها‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2034‭.‬

وتناول‭ ‬الذيابي‭ ‬التحولات‭ ‬السياحية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المملكة‭ ‬مستهدف‭ ‬استقبال‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬سائح‭ ‬محلي‭ ‬ودولي‭ ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد،‭ ‬ورفع‭ ‬الطموح‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬مليوناً‭ ‬بحلول‭ ‬2030،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مهمة‭ ‬الصحافة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬شرح‭ ‬قيمة‭ ‬هذه‭ ‬المؤشرات‭ ‬وأثرها‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬المملكة‭.‬

المواطن‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬الوعي

الذيابي،‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوعي‭ ‬الوطني‭ ‬لا‭ ‬تصنعه‭ ‬الصحافة‭ ‬وحدها،‭ ‬بل‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬قبل‭ ‬تداولها،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬السعودي‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشائعات‭ ‬والحملات‭ ‬المضللة‭.‬

وأضاف،‭ ‬أن‭ ‬مكانة‭ ‬السعودية‭ ‬وقوتها‭ ‬وتأثيرها‭ ‬تجعل‭ ‬مسؤولية‭ ‬الإعلام‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الحقائق‭ ‬ومواجهة‭ ‬التضليل،‭ ‬وترسيخ‭ ‬الثقة‭ ‬بالمصادر‭ ‬الرسمية‭ ‬والمهنية‭.‬

المنصات‭ ‬الرقمية‭.. ‬وصول‭ ‬أسرع‭ ‬للمعلومة

أشار‭ ‬الذيابي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشهد‭ ‬الإعلامي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مقتصراً‭ ‬على‭ ‬الصحف،‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬يشمل‭ ‬المواقع‭ ‬والمنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬حضور‭ ‬الإعلام‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المنصات‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬فيها‭ ‬الجمهور‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منصات،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬X‮»‬‭ ‬و«سناب‭ ‬شات‮»‬‭ ‬وغيرهما،‭ ‬أصبحت‭ ‬أدوات‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الملايين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المنصات‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬للمواطن‭ ‬والمقيم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬والخدمات‭ ‬من‭ ‬مصادرها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الإعلام‭ ‬والجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأمنية‭ ‬والتقنية‭ ‬يعزز‭ ‬الوعي‭ ‬والثقة‭ ‬بالمعلومة‭.‬

الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لا‭ ‬يلغي‭ ‬الصحفي

الذيابي‭ ‬أكد،‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬الصحافة‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬نسخ‭ ‬ولصق‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬تكمن‭ ‬قيمتها‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬والتحليل‭ ‬والتفسير‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬الحلول،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التدفق‭ ‬الهائل‭ ‬للمعلومات‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬ChatGPT‮»‬‭ ‬و‮«‬Gemini‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬المعلومات‭ ‬وتقديم‭ ‬الإجابات‭ ‬بسرعة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نتائجها‭ ‬قد‭ ‬تتضمن‭ ‬أخطاء‭ ‬أو‭ ‬خلطاً‭ ‬في‭ ‬المعلومات،‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬التحقق‭ ‬منها‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬المصادر‭ ‬الأصلية‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يعزز‭ ‬أهمية‭ ‬الصحفي‭ ‬المهني‭ ‬ولا‭ ‬يلغي‭ ‬دوره،‭ ‬إذ‭ ‬تظل‭ ‬مسؤولية‭ ‬التحقق‭ ‬والمراجعة‭ ‬والمقارنة‭ ‬بين‭ ‬المصادر‭ ‬من‭ ‬صميم‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭.‬

الصحافة‭ ‬ذاكرة‭ ‬الوطن

أكد‭ ‬الذيابي،‭ ‬أهمية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الذاكرة‭ ‬الوطنية‭ ‬والمرجعيات‭ ‬التاريخية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الإعلام‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لتوثيق‭ ‬مسيرة‭ ‬المملكة‭ ‬وتحولاتها‭ ‬وإتاحتها‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الصحافة‭ ‬السعودية‭ ‬تخوض‭ ‬اليوم‭ ‬معتركاً‭ ‬رقمياً‭ ‬يتطلب‭ ‬مصادر‭ ‬أقوى‭ ‬وحضوراً‭ ‬أوسع‭ ‬ورسالة‭ ‬وطنية‭ ‬أعمق،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الإعلام‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الوطني،‭ ‬ومسؤوليته‭ ‬مواكبة‭ ‬منجزات‭ ‬المملكة‭ ‬ونقلها‭ ‬بمهنية‭ ‬وموضوعية‭ ‬إلى‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬حديثه،‭ ‬أشاد‭ ‬الذيابي‭ ‬بتفاعل‭ ‬الحضور‭ ‬وشغفهم‭ ‬بالقضايا‭ ‬المطروحة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الحوار‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬يسهمان‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيمة‭ ‬المعلومة‭ ‬الموثوقة‭.‬

الدور‭ ‬النمطي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬كافياً

وأكد‭ ‬الذيابي،‭ ‬أن‭ ‬الصحافة‭ ‬السعودية‭ ‬مطالبة‭ ‬بتجديد‭ ‬أدواتها،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬التحقيق‭ ‬الصحفي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بالصحيفة‭ ‬الورقية،‭ ‬ويمكن‭ ‬إعادة‭ ‬إنتاجه‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬خبر‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬X‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬محتوى‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬سناب‭ ‬شات‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬مادة‭ ‬مرئية‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬يوتيوب‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬سلوك‭ ‬الجمهور‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬وفتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬واستقطاب‭ ‬المواهب‭ ‬والكفاءات،‭ ‬لصناعة‭ ‬جيل‭ ‬إعلامي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الأدوات‭ ‬الحديثة‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المهنية‭ ‬والمصداقية‭.‬

الاشتراكات‭ ‬المدفوعة‭ ‬واستدامة‭ ‬الصحافة

وتناول‭ ‬الذيابي،‭ ‬التحديات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحفية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نموذج‭ ‬الإيرادات‭ ‬تغير‭ ‬مع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬يعتمد‭ ‬بصورة‭ ‬رئيسية‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬الصحف‭ ‬والاشتراكات‭ ‬والتوزيع‭ ‬والإعلانات‭.‬

وأوضح،‭ ‬أن‭ ‬الإيرادات‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬تنوعاً،‭ ‬وتشمل‭ ‬الإعلانات‭ ‬الرقمية‭ ‬والمحتوى‭ ‬المدفوع‭ ‬والرعايات‭ ‬وغيرها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬التوجه‭ ‬تدريجياً‭ ‬نحو‭ ‬الاشتراكات‭ ‬المدفوعة‭ ‬يمثل‭ ‬مساراً‭ ‬مهماً‭ ‬لتحقيق‭ ‬استدامة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية،‭ ‬لكنه‭ ‬يتطلب‭ ‬إنتاج‭ ‬محتوى‭ ‬ذي‭ ‬قيمة‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬الجمهور‭ ‬مقابله‭.‬