يُنتظر أن تخوض الفنانة السعودية لبنى عبدالعزيز تجربة درامية جديدة، بانضمامها إلى بطولة المسلسل الكوميدي «كلام هوانم»، الذي يدخل مرحلة التحضيرات تمهيداً لانطلاق تصويره أواخر سبتمبر الجاري في مدينة الدمام.

ويجمع العمل عدداً من الفنانين، يتقدمهم محمد القس ولبنى عبدالعزيز وفاطمة الشريف وأصايل محمد وروان الطويرقي وفوز العبدالله وعصام علي، فيما يتولى حسين الحليبي مهمة الإخراج.

وتأتي مشاركة لبنى عبدالعزيز في العمل ضمن حضورها المتواصل في الدراما، فيما يراهن «كلام هوانم» على القالب الكوميدي وتعدد الشخصيات التي تجمعها أحداث المسلسل.

وتتركز التحضيرات، خلال الفترة الحالية، على استكمال التجهيزات الفنية والإنتاجية قبل انتقال فريق العمل إلى مواقع التصوير في الدمام، التي تحتضن تصوير المسلسل أواخر الشهر الجاري.

ويضيف «كلام هوانم» عملاً جديداً إلى قائمة الإنتاجات التي يجري تنفيذها في المنطقة الشرقية، وسط ترقب للكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بقصة المسلسل وشخصياته وموعد عرضه خلال الفترة القادمة.