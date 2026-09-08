كشف رصد أجرته «عكاظ» للفروقات بين نظام التأمينات الاجتماعية الحالي الصادر عام 1421هـ، والنظام الجديد الصادر عام 1445هـ، اختلافاً في نطاق الاشتراك الاختياري ونسبته بين النظامين.

وبحسب النظام الجديد، يقتصر الاشتراك الاختياري في فرع المعاشات على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة، دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.

كما يقتصر تطبيق النظام الجديد على الملتحقين الجدد بسوق العمل في القطاعين العام المدني والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية، وتحديداً بعد تاريخ 3 يوليو 2024م.

نسبة الاشتراك

وحدد النظام الجديد نسبة الاشتراك في فرع المعاشات بصورة اختيارية بـ22% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحمّلها المشترك بالكامل، فيما تبلغ النسبة في النظام الحالي 18% من الأجر الخاضع للاشتراك.

واشترطت اللائحة الجديدة لتطبيق الاشتراك الاختياري تقديم المستندات التي يحددها المحافظ، على أن تكون مثبتة لعلاقة العمل بالنسبة إلى السعوديين العاملين خارج المملكة.

ويشمل نطاق الاشتراك الاختياري في النظام الحالي عدداً من فئات السعوديين، من بينهم المشتغلون بالمهن الحرة، كالأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المكاتب الاستشارية، إضافة إلى من يمارسون لحسابهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، وكذلك الحرفيين.

ويشمل النظام الحالي أيضاً العاملين خارج المملكة الذين لا يرتبطون بعلاقة عمل مع صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة، بشرط تقديم شهادة مصدقة من سفارة المملكة في دولة الإقامة تفيد مزاولة العمل، إلى جانب فئات أخرى نصت عليها أحكام النظام واللائحة.

يذكر أن طريقة احتساب متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك في النظام الجديد تتم باحتساب متوسط الأجر أو الراتب لـ180 شهراً (15 سنة) من مدد الاشتراك، مضروباً في 2.25% في عدد أشهر الاشتراك، ويقسم الناتج على 12.