دعت سفارة المملكة العربية السعودية في إندونيسيا المواطنين السعوديين إلى رفع مستوى الحيطة خلال الأيام الحالية، في ظل اتساع رقعة المناطق المتأثرة بالرماد البركاني وما قد يسببه من مخاطر على الصحة والسلامة العامة.

وحثّت السفارة السعوديين المقيمين والزائرين على تجنّب التواجد في الأماكن المكشوفة أو المناطق التي تشهد تراكمًا للرماد، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الإندونيسية المختصة، مؤكدة أن اتباع الإرشادات الوقائية يعد خطوة أساسية للحد من أي آثار محتملة.

وشددت السفارة على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى إمكانية التواصل معها عند الحاجة عبر الرقم المخصص للطوارئ: +628553003000.