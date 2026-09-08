حذر نادي برشلونة مدربه الألماني هانز فليك من الدخول في صدامات إعلامية مع مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو؛ بحسب ما أوردته صحيفة (سبورت) الإسبانية.

ذئب في ثوب حمل

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة شرحوا للمدرب الألماني ما حدث خلال الفترة الأولى لمورينيو مع ريال مدريد، والجدل الكبير الذي اندلع حينها، مشيرة إلى أن مورينيو كان في ذلك الوقت أكثر حدةً مما هو عليه حالياً، لكن لا ينبغي أبداً الاطمئنان إليه، إذ يرى كثيرون أن المدرب البرتغالي يتصرف حالياً كـ«ذئب في ثوب حمل».

وأضافت أن النادي ذكّر فليك بالمشاجرات التي دخل فيها مورينيو مع الراحل تيتو فيلانوفا، في الحادثة المؤسفة التي شهدت وضع إصبعه في عين المدرب الكتالوني، إضافة إلى الضغوط الكبيرة التي تعرض لها بيب غوارديولا خلال تلك السنوات التي كان فيها برشلونة يهيمن على أرض الملعب، لكنه كان يعاني كثيراً من الضغط.

لا كلمة واحدة

وبعد أن شرح مسؤولو برشلونة لفليك كل هذه التفاصيل، رغم أن المدرب الألماني كان يملك بالفعل فكرة عن شخصية مورينيو، بعدما تابع مسيرته من بعيد، جاءت النصيحة حاسمة وواضحة: «لا كلمة واحدة عن مورينيو أو ريال مدريد».

فليك يلتزم بالنصيحة

وتابعت الصحيفة أن المدرب الألماني يلتزم بنصيحة مسؤولي برشلونة حرفياً، ومن المتوقع أن يواصل ذلك، خاصة أنها تتوافق مع شخصيته ورغبته في عدم الانجرار إلى مثل هذه المواقف.

وقد ظهر ذلك بوضوح خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق ظهوره الأول في الدوري أمام إلتشي، عندما سُئل فليك عن ريال مدريد ووصول جوزيه مورينيو، فرد بشكل حاسم: «هل نلعب غداً أمام ريال مدريد؟ إذن اسألني عن إلتشي».

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما يحين موعد مباريات الكلاسيكو، سيتعيّن على هانز فليك الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بريال مدريد ومورينيو، لكنه سيتعامل معها بأقصى درجات الحذر.