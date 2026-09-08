أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مترجم النادي الأهلي صلاح الدين دهيثم 4 مباريات رسمية، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، على خلفية أحداث مواجهة الأهلي والهلال في دوري روشن.



وثبت لدى اللجنة قيام مترجم الأهلي بأفعال عدوانية والتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد، وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة، لتقرر ثبوت مخالفته للمادة (49-2-2) من لائحة الانضباط والأخلاق.



وتضمنت العقوبة إيقافه 4 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي المترتب على البطاقة الحمراء المباشرة، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع الفريق الأول، إضافة إلى الغرامة المالية.



وأكدت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق، مشيرة إلى أن العقوبة جاءت عقب مواجهة الهلال والأهلي التي أقيمت في الأول من سبتمبر الجاري.