قفزت الصادرات الصينية بنسبة 25% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي، مدفوعة بقوة الطلب الخارجي على المنتجات عالية التقنية والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت تواصل فيه التجارة الخارجية دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط ضعف الطلب المحلي.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم (الثلاثاء) أن نمو الصادرات تسارع من 23.9% في يوليو، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 28.2% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 27.5% في الشهر السابق.

الطلب العالمي يدعم الصادرات

وبحسب «رويترز»، أسهم الطلب القوي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب السيارات الكهربائية والخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم أيون، في تعزيز أداء الصادرات الصينية خلال أغسطس، رغم الاضطرابات الجوية التي أثرت في بعض عمليات الشحن.

وبلغت قيمة الصادرات الصينية خلال الشهر نحو 401.44 مليار دولار، فيما وصلت الواردات إلى نحو 282.36 مليار دولار، وفق بيانات التجارة الصينية.

فائض تجاري يتجاوز 119 مليار دولار

وارتفع الفائض التجاري للصين خلال أغسطس إلى 119.09 مليار دولار، مقارنة بـ112.5 مليار دولار في يوليو.

وبلغ إجمالي الفائض التجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 805.51 مليار دولار، ما يبقي الصين في طريقها لتسجيل فائض سنوي يتجاوز تريليون دولار للعام الثاني على التوالي، إذا استمر الأداء الحالي.

الاقتصاد المحلي يواجه ضغوطاً

ويأتي الأداء القوي للصادرات في وقت تواجه فيه الصين تحديات داخلية، من بينها ضعف الاستهلاك والاستثمار واستمرار الضغوط في سوق العقارات.

وسجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام، فيما تستهدف الحكومة نمواً يتراوح بين 4.5 و5% خلال 2026.

ويرى محللون أن قوة الطلب الخارجي توفر دعماً مهماً للاقتصاد الصيني، لكنها في الوقت ذاته تزيد اعتماده على الأسواق الخارجية في ظل استمرار ضعف النشاط المحلي.