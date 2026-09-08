توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الثلاثاء)، استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، ومصحوبة بزخات من البَرَد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

أمطار على الشرقية والرياض ونجران

وأوضح المركز أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، وتمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

وأشار التقرير إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المناطق المتأثرة بالأمطار، إضافة إلى أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

رياح تتجاوز 50 كيلومتراً في البحر الأحمر

وفي البحر الأحمر، توقّع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة تراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وتصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة باتجاه خليج العقبة، فيما تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، ويصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، وإلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وتصل إلى مائجة في بعض الأجزاء.

أما الخليج العربي، فتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة تراوح بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة، مع ارتفاع للموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة بحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

الدمام تسجل 46 درجة

وبحسب توقعات المركز لدرجات الحرارة، تسجل الدمام أعلى درجة حرارة عظمى بين المدن الواردة في التقرير عند 46 درجة مئوية، تليها الأحساء وحفر الباطن بـ45 درجة، فيما تصل إلى 44 درجة في المدينة المنورة وبريدة، و43 درجة في الرياض ووادي الدواسر.