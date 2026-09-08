أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي عودة المدرب باولو فانولي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لفابيو غروسو الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وكان فيورنتينا قد أقال غروسو عقب ثلاث هزائم متتالية في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليتذيل الفريق جدول الترتيب دون رصيد.

وقال النادي في بيانٍ عبر موقعه الرسمي: إنه عيّن فانولي مدرباً للفريق الأول، موجهاً الشكر إليه على الحماس الذي أبداه لتولي قيادة الفريق مرة أخرى.

وعاد فانولي إلى فيورنتينا سريعاً، بعدما أنقذ الفريق من خطر الهبوط الموسم الماضي، عقب أن حلّ محل ستيفانو بيولي في نوفمبر الماضي، بعد بداية للموسم لم يحقق خلالها الفريق أي فوز في 10 مباريات.

ويستهل فانولي مشواره مع فيورنتينا بمواجهة فينيتسيا، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، بحثاً عن الانتصار الأول.