وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز مسار العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، وبحث عددٍ من الملفات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المنتظر أن يعقد الأمير فيصل بن فرحان مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الروسي، تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التنسيق المتواصل بين الرياض وموسكو.

وتأتي الزيارة ضمن الجهود الدبلوماسية السعودية الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة.