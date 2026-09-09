علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن ممر غرف الملابس شهد مشادة بين مدافع الأهلي التركي ميريح ديميرال وعدد من لاعبي القادسية، عقب نهاية المواجهة التي جمعت الفريقين، وانتهت بفوز القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وبحسب المصادر، بدأت المشادة عقب توجه اللاعبين إلى غرف الملابس بعد صافرة النهاية، قبل أن تتطور إلى شجار بين ديميرال وعدد من لاعبي القادسية، ما استدعى تدخل مسؤولي وإداريي الفريقين لاحتواء الموقف ومنع تطوره.



وأكدت المصادر أن تدخل إدارتَي الأهلي والقادسية أنهى الخلاف في حينه، إذ جرى تقريب وجهات النظر بين اللاعبين واحتواء الموقف بالكامل، قبل أن تختتم الحادثة بصورة ودية، بعدما تعانق ديميرال ولاعبو القادسية، في تأكيد على انتهاء الخلاف وعدم امتداده إلى خارج إطار التنافس الرياضي.



وجاءت الحادثة عقب مواجهة مثيرة شهدت تنافساً قوياً بين الفريقين، قبل أن ينجح القادسية في حسمها بنتيجة (3-2).