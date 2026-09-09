استهل مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز على مضيفه بورتو البرتغالي بهدفين دون رد أمس (الثلاثاء) في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

سجل النرويجي إيرلينغ هالاند هدفَي فريقه في الدقيقتين 47 والأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ليحصد الفريق الإنجليزي أول 3 نقاط في مشوار البطولة.

ويسعى مانشستر سيتي لتعويض إخفاق النسخة الماضية من البطولة التي ودع فيها المسابقة القارية من دور الـ16 بالخسارة أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتَي الذهاب والإياب.