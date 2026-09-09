أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الإيرلندي بريندان رودجرز، أن فريقه أظهر شخصية قوية وروحاً قتالية خلال مواجهته أمام الأهلي، مشيداً بعقلية اللاعبين والتطور الذي يعيشه الفريق، ومؤكداً فخره بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في مواجهة أحد الفرق القوية.



وقال رودجرز خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «النتيجة كانت ممتازة، وأعتقد أنها تعكس إلى حد كبير ما حدث في المباراة. واجهنا ضغطاً كبيراً في آخر 20 دقيقة، لكنني فخور بفريقي وبالعقلية والسلوك الذي أظهره اللاعبون، خصوصاً أمام فريق بحجم الأهلي، وهو بطل دوري أبطال آسيا للنخبة لمرتين».



وأضاف: «بدأنا الشوط الثاني بشكل ممتاز، وصنعنا فرصاً جيدة، منها كرة ارتطمت بالقائم، إلى جانب فرصتين في مواجهات واحد ضد واحد، وكان بإمكاننا أن نحقق نتيجة أكثر راحة، لكن الأهلي تمكن من التسجيل، وبعدها اكتسب المزيد من الحافز، ومع ذلك أظهر لاعبونا شخصية كبيرة».



وشدد رودجرز على أهمية مواصلة التطور، قائلاً: «علينا أن نتحسن في الاحتفاظ بالكرة، ونتعلم من هذه المباراة ونكون جاهزين للمواجهة القادمة، كما أن التدوير أمر مهم، فاللاعبون ليسوا روبوتات، وهم يبذلون مجهوداً كبيراً ويخوضون مباريات متتالية، لذلك نحتاج إلى منح اللاعبين الطاقة والحيوية».



وعن ترشيح خوليان لجائزة الكرة الذهبية قال: «هذا أمر جميل جداً لخوليان، ويعكس التأثير الذي قدمه في الدوري السعودي والثقة التي وصل إليها حتى أصبح مرشحاً لجائزة الكرة الذهبية. أعتقد أن هذا إنجاز كبير له ولزملائه وللنادي، كما أنه إضافة للدوري السعودي، وهذا أمر جيد للجميع».