قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة اليوم (الأربعاء)، مواصلة مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتجدد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.57 دولار، أو 1.6%، إلى 99.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، مقتربة من مستوى 100 دولار، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.60 دولار، أو 1.72%، إلى 94.63 دولار للبرميل.

تصعيد جديد في المنطقة

وجاءت القفزة بعد إعلان إيران شن هجمات جديدة على أهداف عسكرية أمريكية في المنطقة، في وقت استمر فيه التصعيد بين واشنطن وطهران واتسعت تداعياته على أسواق الطاقة وحركة الشحن.

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض 18 من أصل 20 صاروخاً باليستياً أُطلقت من الأراضي الإيرانية، فيما سقط صاروخان في مناطق غير مأهولة دون تسجيل خسائر بشرية.

مكاسب قوية منذ أغسطس

وارتفعت أسعار خام برنت بنحو 25% منذ أوائل أغسطس، مع تراجع الآمال في التوصل إلى تسوية دائمة للصراع واستمرار المخاوف من اضطراب إمدادات النفط في المنطقة.

كما جاءت المكاسب بعد أن سجل النفط في الجلسة السابقة أعلى مستوياته في نحو ستة أسابيع، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.