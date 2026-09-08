أعلنت هيئة التأمين عن مراجعة آلية تسعير تأمين المركبات للتأكد من التزام شركات التأمين بالمعايير الرقابية، وبما يضمن توفير أسعار عادلة وغير مبالغ فيها.

وأشارت في بيان لها عبر منصة اكس، إلى أن أبرز 6 معايير رقابية لتسعير تأمين المركبات تأتي كالتالي:

1- تلتزم شركات التأمين بأن تكون أسعار المنتجات عادلة وغير مبالغ فيها.

2- أن تكون الأسعار حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها.

3- مبنية على أسس اكتوارية وقواعد اكتتاب سليمة.

4- مدعومة ببيانات وتجارب موثوقة.

5- لا يجوز للشركة الاعتماد على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى فقط.

6- تزويد الهيئة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار.