أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها بحاجة إلى تعزيز عاجل في كوادرها الميدانية داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تقديرها ضرورة توفير خمسة آلاف عامل صحي إضافي لاحتواء التفشي المتسارع لفايروس (إيبولا)، الذي يواصل انتشاره في ست مقاطعات شرقية وشمالية شرقية تشهد اضطرابات أمنية ونزاعات مسلحة.

ومنذ رصد التفشي في منتصف مايو، سجّلت السلطات الصحية أكثر من 6600 إصابة مؤكدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3175 شخصًا، وسط ضغط هائل على البنية الصحية التي تعاني أصلًا من نقص في الموارد والكوادر، ما يجعل التعامل مع الارتفاع الكبير في الإصابات مهمة شديدة التعقيد.

وتأمل المنظمة في توفير ثلاثة آلاف سرير داخل مراكز علاج إيبولا، إلا أن ذلك يتطلب تدريب نحو تسعة آلاف عامل صحي؛ نظرًا لحاجة كل مريض إلى ثلاثة أفراد من الطواقم الطبية. وقال لوكا فونتانا، المسؤول الفني في المنظمة: «إن الاستجابة الحالية وفّرت 1400 سرير في 59 مركزًا، لكنها لا تزال أقل بكثير من الاحتياجات المتزايدة، مع تقديرات تشير إلى ضرورة إضافة 1600 سرير جديد».

ويعد هذا التفشي، الناجم عن سلالة (بونديبوغيو) النادرة التي لا تتوفر لها لقاحات أو علاجات معتمدة، الأكبر في تاريخ الكونغو الديمقراطية، إذ ضرب مناطق تعاني ضعفًا في حضور الدولة وتدهورًا في البنية الصحية، فضلًا عن انتشار جماعات مسلحة تعيق وصول الفرق الطبية.

وخلال العقود الماضية، تسبب فايروس إيبولا في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا، فيما كان أسوأ تفشٍّ سابق في الكونغو بين عامي 2018 و2020، وأسفر عن وفاة نحو 2300 شخص من أصل 3500 إصابة.