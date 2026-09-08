أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي في مصر موجة واسعة من الغضب، بعدما ظهر أحد ركاب القطارات وهو يعمد إلى نزع مرآة داخل دورة المياه في قطار متجه إلى محافظة مطروح، قبل أن يرميها خارج النافذة ويوثق فعلته بهدف نشرها عبر منصة (تيك توك).

وبمجرد انتشار الفيديو، أعلنت وزارة النقل تنسيقها مع وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات لتحديد هوية الشاب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مؤكدة أن ما قام به يمثل اعتداءً صريحًا على ممتلكات عامة مملوكة للشعب المصري، ولا يمكن تبريره بأي ادعاء يتعلق بسعر التذكرة أو مستوى الخدمة.

وشددت الوزارة على أن المرافق العامة ليست مجالًا للعبث أو التخريب، وأن أي ملاحظات يمكن تقديمها عبر القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال شكاوى الركاب، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي سلوك يضر بممتلكات السكك الحديدية أو يعطل الخدمات.

وفي بيان لاحق، أعلنت وزارة الداخلية ضبط الشاب في نطاق محافظة مطروح، حيث أقر خلال التحقيقات بأنه ارتكب الواقعة بدافع اللهو، وأن نشر الفيديو كان بهدف زيادة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتحذر الجهات المختصة من أن أعمال التخريب لا تقتصر على إتلاف الممتلكات فحسب، بل تُهدر المال العام وتحمّل الدولة تكاليف إضافية لإصلاح التلفيات، في وقت تُخصص فيه هذه الموارد لتحسين الخدمات وتطوير مرافق النقل.

