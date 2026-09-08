شارك رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في الاجتماع الثالث والعشرين لرؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في مملكة البحرين.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والشراكة بين دواوين الرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول الخليجية، واستعرض تقرير الأمانة العامة عن البرامج التدريبية المنفذة لمنسوبي دواوين الرقابة المالية والمحاسبة الخليجية في عامي (2025 و 2026م)؛ وذلك تفعيلًا لمستهدفات ومبادرات تطوير وتأهيل المراجعين بالأجهزة الخليجية النظيرة، كما استعرض المشاركون بالاجتماع نتائج دراسة التوصيات الواردة في البحوث الفائزة في «مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة» بنسختها السادسة، وموضوعات الدورة السابعة منها، في حين نوقش عددٌ من البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واتُّخِذ ما يلزم حيالها.

وضمن أعمال الاجتماع جرى تكريم المدير التنفيذي لمجموعة أداء المالية والتعليم والموارد البشرية بالديوان العام للمحاسبة إبراهيم بن عبدالله الناصر، ضمن مجموعة من المتميّزين على مستوى دواوين الرقابة المالية العامة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، وذلك ضمن مبادرة سنوية تُنفذّها الأجهزة الخليجية لتكريم المتميّزين في أعمال المراجعة بتلك الأجهزة.

من جهته عبّر الناصر عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أنه يُعد دافعًا ومُحفّزًا كبيرًا لمنسوبي الأجهزة الخليجية النظيرة لبذل المزيد من العمل لتحقيق مستهدفات تلك الأجهزة، ومثمنًا في الوقت ذاته الدعم الكبير الذي يجده وبقية زملائه بالديوان من رئيس الديوان العام للمحاسبة؛ لتنفيذ أعمال المراجعة وفق أعلى درجات المهنية والكفاءة.