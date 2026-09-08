أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار في جزء من حي ريع ذاخر بمنطقة مكة المكرمة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 13 سبتمبر 2026، الموافق 2 ربيع الآخر 1448، وحتى نهاية يوم الخميس 17 ديسمبر 2026، الموافق 8 رجب 1448.

وأوضحت الهيئة أنّ الحي المستفيد من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة مكة المكرمة: (جزء من حي ريع ذاخر)، مُبيّنةً أن اختيار الحي تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت «هيئة العقار» إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية [https://rer.sa/] أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوافر الاشتراطات اللازمة استعداداً لبدء التسجيل، مضيفةً أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرّض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار، التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل، سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجَّل، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة، بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، إذ يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.