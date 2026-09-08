بدأت جامعات سعودية النظر في طلبات القبول الاستثنائي للعام الجامعي الجديد، في خطوة أتاحت معالجة حالات تعثر أصحابها في إجراءات القبول عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول».

وعلمت «عكاظ» أن أولياء أمور تقدموا بالتماسات إلى رؤساء الجامعات، طلبوا فيها النظر في قبول أبنائهم وبناتهم استثنائياً، مستندين إلى مبررات عدة، بينها صعوبة التعامل مع منصة «قبول»، وضعف الاتصال بالإنترنت، إلى جانب «ظروف صحية» وإضافة إلى أخطاء حدثت أثناء تقديم الطلبات أو استكمال إجراءات القبول.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن الجامعات تحيل طلبات الاستثناء إلى لجان مختصة تتولى دراستها وفرزها والتحقق من المبررات، مع مطابقة بيانات المتقدمين مع معايير القبول، وفي مقدمتها النسبة الموزونة ودرجات القدرات والتحصيلي ومعدل الثانوية العامة، وتوافر المقاعد في التخصصات.

وكشف أولياء أمور لـ«عكاظ» أن بعض المتقدمين تلقوا إشعارات بقبول طلباتهم، وانخرط أبناؤهم وبناتهم بالفعل في الدراسة بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

وكانت منصة «قبول» قد فتحت التقديم في مرحلتها الأولى لمدة شهر، قبل إتاحة مرحلة أخرى للقبول، إلا أن الخيارات خلالها اقتصرت على عدد محدود من الجامعات والكليات التقنية.

وفي مسار آخر، أتاحت جامعات لغير المقبولين فرصة الالتحاق ببرامج تأهيلية مدفوعة، لمدة عام، على أن ينتقل الطالب بعد تحقيق المعدل والشروط المحددة إلى الدراسة بالانتظام دون رسوم.