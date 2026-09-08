أتاحت الأحوال المدنية للمواطنين والمواطنات غير القادرين على زيارة مكاتبها طلب خدمة «تقدير» عبر منصة أبشر.

وتسمح الخدمة للسعوديين والسعوديات طلب زيارة موظف أو موظفة الأحوال المدنية إلى مكان تواجدهم؛ لتقديم خدمات الهوية الوطنية.

وتشمل الفئات المستفيدة من الخدمة كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 85 عاماً فأكثر، الأشخاص ذوي الإعاقة، المرضى الذين تحول حالتهم الصحية دون زيارة مكاتب الأحوال المدنية والنساء خلال فترة الحداد.

ويشترط للاستفادة من الخدمة امتلاك المستفيد حساباً مفعلاً (هوية رقمية) في منصة أبشر وعدم وجود طلب قائم أو سابق لنفس الخدمة قيد المعالجة في النظام والإقرار والالتزام بصحة كافة البيانات والمعلومات المدخلة في النموذج الإلكتروني.