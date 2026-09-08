تستعد المطربة أنغام لتقديم أول حفل غنائي لمطربة مصرية وعربية على خشبة المسرح في القاعة الرئيسية لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة (ضمن مدينة الفنون والثقافة)، وذلك يوم 4 نوفمبر 2026، احتفالاً بـ «عيد الحب المصري».



وتحيي أنغام الحفل بمشاركة أوركسترا موسيقية يضم 33 عازفاً، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.



وطُرحت تذاكر الحفل للحجز عبر منصة تذكرتي، وجاءت الأسعار كالتالي: الصف الأمامي 25 ألف جنيه، والـ (VIP) بـ 18,500 جنيه، والفضية 16,500 جنيه، والبلكون 12,500 جنيه، والبلكون العلوي 8,500 جنيه، والجاليري 6,500 جنيه، بينما وصل سعر التذكرة لحجز البلكون الخاص الذي يضم 5 أفراد إلى 250,000 جنيه.



شروط حضور الحفل



وضعت الجهة المنظمة للحفل مجموعة من الشروط لحضور حفل أنغام، ومنها الدخول بالملابس الرسمية الأنيقة، ولن يُسمح تحت أي ظرف بدخول أي ضيف لا يلتزم به.



الحضور بنسخة ورقية مطبوعة من التذكرة إلزامي تماماً، ولن تُقبل التذاكر الإلكترونية أو لقطات الشاشة على الهواتف المحمولة، والحد الأدنى لعمر الحضور هو 12 عاماً.



وتُفتح الأبواب لدخول الجمهور الساعة 6:00 مساءً، وتُغلق في الساعة 8:00 مساءً، مع التشديد على الحضور المبكر.