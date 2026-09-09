تراجعت أسعار الذهب اليوم (الأربعاء)، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة ومخاوف من أن يؤدي تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة التضخم، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.1%) إلى (4349.44) دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (1%) إلى (4393.30) دولارًا للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.1%) إلى (65.84) دولارًا للأوقية، والبلاديوم بنسبة (0.2%) إلى (1345.83) دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة (0.6%) إلى (1824.53) دولارًا للأوقية.