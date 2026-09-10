تحولت رحلة عودة مجندين إلى منازلهم إلى مأساة خيمت على الشارع الأردني، إثر وقوع حادثة تصادم مروعة تعرضت لها حافلة كانت تقل عدداً من المكلفين بخدمة العلم أثناء توجههم إلى مناطق سكنهم في جنوب المملكة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن الفاجعة وقعت في تمام الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم (الخميس)، إثر تصادم الحافلة بمركبة أخرى، ما أسفر عن وفاة أربعة من المكلفين بخدمة العلم وإصابة 18 آخرين بجروح، إضافة إلى وفاة سائق الحافلة.

وفور استنفار الكوادر الطبية والإسعافية، جرى إخلاء المصابين ونقلهم بشكل عاجل إلى مستشفى الأمير علي العسكري، ومستشفى الكرك الحكومي، ومستشفى الطفيلة الحكومي، حيث يخضعون حالياً للرعاية الطبية المكثفة وتحت الإشراف المباشر من الأطقم المختصة.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن الجهات المعنية في القوات المسلحة باشرت فوراً كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية للوقوف على أسباب الحادثة وملابساتها، متقدمةً بخالص التعازي والمواساة لعائلات الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.