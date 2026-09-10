في قرار يسعى لإعادة تنظيم المشهد الإعلامي الرياضي المصري، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إيقاف الكابتن أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق والمذيع ببرنامج «هنا الأهلي»، عن الظهور الإعلامي لمدة ثلاثة أسابيع، مع إلزام قناة «الأهلي» بدفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري لمخالفتها الضوابط والأكواد المهنية.

وجاءت العقوبة بناءً على تقارير إدارة الرصد وتوصيات لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير عقب جلسة استماع رسمية، وذلك على خلفية حلقة 31 أغسطس الماضي؛ والتي شهدت سجالاً ساخناً فتح فيه المذيع النار على مسؤولي نادي الزمالك، رداً على تصريحات الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق القلعة البيضاء، بشأن وجود تفاوت بين القيمة الحقيقية لعقد نجم الفريق أحمد مصطفى «زيزو» والرقم المسجل رسمياً باتحاد الكرة.

وكان المذيع ومهاجم المنتخب المصري السابق قد أطلق عبارات تهكمية أثارت غضباً واسعاً في الأوساط الرياضية، عندما اعتبر المساس بقلعة الجزيرة خطاً أحمر، صادحاً على الهواء بأن «البعض يحتاج إلى دروس خصوصية قبل الحديث عن النادي الأهلي»، وهي العبارة التي اعتبرها المجلس الأعلى للإعلام خروجاً صريحاً عن المعايير المهنية وميثاق الشرف، لتتقرر عقوبة الإيقاف الفوري للمذيع وفرض الغرامة المالية على الشاشة الحمراء.