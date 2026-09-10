تحوّلت رحلة بحرية قبالة سواحل الفلبين إلى مأساة دامية، بعدما اندلع حريق مفاجئ على متن عبّارة كانت تبحر قرب أحد المواقع السياحية في مقاطعة بالاوان، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 87 شخصًا في عداد المفقودين، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وأعلن خفر السواحل الفلبيني، الخميس، انتشال 5 جثث من موقع الحادث ونقلها إلى اليابسة، فيما تتواصل جهود الإنقاذ للعثور على المفقودين.

واندلع الحريق مساء الأربعاء على متن العبّارة «إم/في جون أستر»، على بُعد نحو 2.2 كيلومتر من الساحل، وفقًا لخفر السواحل.

وقالت قائدة خفر السواحل، نويمي كايابياب، في تصريحات لإذاعة محلية صباح الخميس، إن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من إنقاذ 42 شخصًا، بينهم 38 راكبًا و4 من أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن 87 شخصًا لا يزالون مفقودين.

وبحسب قائمة الركاب، كان على متن العبّارة 134 شخصًا بين ركاب وأفراد طاقم، فيما تستمر عمليات البحث وسط ظروف صعبة لكشف ملابسات الحريق وتحديد مصير المفقودين.

ووفق بيانات موقع «مارين ترافيك» المتخصص في تتبع حركة السفن، كانت العبّارة قد انطلقت من العاصمة الفلبينية مانيلا قبل وقوع الحادث.