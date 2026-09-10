نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الخميس)، في القمة الدولية للفضاء، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة مشتركة بين الجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وبمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم.

وتهدف القمة إلى تعزيز الحوار الدولي واستشراف آفاق العمل المشترك من خلال محادثات رفيعة المستوى، ناقش فيها الحضور مواجهة تحديات اقتصاد الفضاء العالمي من خلال التعاون الدولي، واستكشاف علوم الفضاء وتقنياته، والعديد من الموضوعات الأمنية والاقتصادية في مجال علوم الفضاء بما يحقق الأمن والاستقرار للشعوب والعالم.

حضر القمة، رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقوات المسلحة في وزارة الدفاع اللواء ركن سماح الزهراني، ونائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء محمد الجنوبي، وممثلو وكالة الفضاء السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.