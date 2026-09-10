تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثامنة والعشرين لعام 1448هـ، بجوائز يبلغ مجموعها (9) ملايين ريال للفائزين في أفرعها الستة.

وستبدأ تصفياتها الأولية على مستوى مناطق المملكة خلال المدة من 21 جمادى الأولى إلى 22 رجب 1448هـ، فيما تقام التصفيات النهائية في مدينة الرياض في الفترة من 24 - 29 شعبان 1448هـ، ويعقبها الحفل الختامي للبنات مساء الثلاثاء 2 رمضان، والحفل الختامي للبنين مساء الأربعاء 3 رمضان 1448هـ بمشيئة الله تعالى.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين-حفظه الله-، على ما يحظى به القرآن الكريم وأهله وحفظته من عناية ورعاية ودعم متواصل، مؤكدًا أنها تجسّد النهج الراسخ للمملكة في خدمة كتاب الله، والعناية بحفظته، وتشجيع أبناء وبنات الوطن على حفظه وتلاوته.

وأوضح أن الدورة الثامنة والعشرين للمسابقة المحلية ستشهد نقلة تطويرية في فروع الجائزة وقيمتها وأعداد الفائزين والفائزات؛ إذ جرى تطوير الفرع الأول من حفظ القرآن الكريم كاملًا بالقراءات السبع المتواترة مع حسن الأداء والتجويد من طريق الشاطبية روايةً ودرايةً، إلى حفظ القرآن الكريم كاملًا بالقراءات العشر المتواترة مع حسن الأداء والتجويد من طريقي الشاطبية والدرة روايةً ودرايةً، كما شهدت زيادة عدد الفائزين والفائزات في الفرعين الأول والثاني من ثلاثة مراكز إلى خمسة مراكز لكل فرع للبنين والبنات، إضافة إلى رفع إجمالي جوائز الفائزين والفائزات من 7 ملايين إلى 9 ملايين ريال.

وبين أن الجائزة في دورتها الثامنة والعشرين تضم ستة فروع؛ الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا بالقراءات العشر المتواترة مع حسن الأداء والتجويد من طريقي الشاطبية والدرة روايةً ودرايةً، والثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفرداته كاملًا، والثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد، والرابع: حفظ عشرين جزءًا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والسادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.