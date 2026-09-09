أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المتعلق بالجمهورية العربية السورية، وما ترتب عليه من إنهاء نظر المجلس في بند تنفيذ اتفاق الضمانات في الجمهورية العربية السورية، في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدها الملف، وما أبدته الجمهورية العربية السورية من تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت الوزارة في بيان: «المملكة تعبر عن تقديرها لكافة الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخروجهم بتوافق الآراء الكامل تجاه القرار الذي قدمته دول أعضاء مجلس المحافظين كل من المملكة العربية السعودية رئيس المجموعة العربية في فيينا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بما يعكس دعم التطورات الإيجابية التي شهدها الملف السوري». وأضافت: «المملكة تؤكد مجدداً دعمها للجمهورية العربية السورية الشقيقة، ولكافة الجهود والخطوات الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار».