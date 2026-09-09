توقفت القطارات القادمة من اتجاه مدينة كيل (الواقعة أقصى شمال ألمانيا) والدنمارك في تكدس أعداد غفيرة من المسافرين في المحطة المركزية لمدينة هامبورج، بعد العثور على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية بالقرب من خط سكك حديدية شمال غرب مدينة هامبورج الألمانية.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الاتحادية اليوم (الأربعاء)، أن حركة قطارات المسافات الطويلة وقطارات الضواحي توقفت، مؤكداً أن فرق إزالة المتفجرات تعمل في محطة ديبشتايش لقطارات الضواحي لإبطال مفعول القنبلة.

وأفادت فرق الإطفاء بأن القنبلة التي عُثر عليها أثناء أعمال البناء، حُددت بدائرة مغلقة يبلغ نصف قطرها 400 متر، وأن نطاق التحذير يصل لـ1000 متر.